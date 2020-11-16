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Haberler Aydın HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı! Karantinada olması gereken pazarcıyı, polis yakaladı

kodu sorgulamasında ortaya çıktı! Karantinada olması gereken pazarcıyı, polis yakaladı

’ın Efeler ilçesinde karantina altında olması gerekirken, Pazar yerine ürün satmaya gelen bir kişi polis tarafından tespit edilerek, 112 ekiplerine teslim edildi.

HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı! Karantinada olması gereken pazarcıyı, polis yakaladı

İHA

16.11.2020, 12:10

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüslü bir hasta ile temaslı bulunan Y.U. isimli pazarcı esnafı, polisin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantina altında olması gerektiği tespit edildi.

Yapılan tespit sonrası pazarcı esnafı Y.U bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK yurduna götürüldü. Y.U hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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