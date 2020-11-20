Gülcihan hayata koşacak

Aydın'da lösemi hastası 8 yaşındaki Gülcihan Demir'e operasyonla nakledilen ilik tuttu. Yüzde yüz uyumlu çıkan ilik sayesinde sağlığına kavuşan Gülcihan, hastaneden taburcu olurken, "Artık arkadaşlarım ile oyun oynayıp koşabileceğim" dedi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Kuşadası'nın Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülcihan Demir ve ailesinin hayatı iki yıl önce kabusa döndü. Grip şikayetiyle hastaneye başvuran Gülcihan'a lösemi teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başlanılan Gülcihan, kemoterapi almaya başladı. Kemoterapi sürecinde saçları dökülen minik Gülcihan, hastalığından dolayı çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kaldı. Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Gülcihan'a müjdeli haber Almanya'dan geldi. Almanya'da 27 yaşındaki bir erkeğin bağışta bulunduğu ilik, geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Gülcihan'a nakledildi. İlik nakliyle büyük sevinç yaşayan Gülcihan Demir'in mutluluğu ise kısa sürdü. Nakledilen iliğin 8 ay sonra uyumsuz çıkmasıyla Gülcihan için yeniden ilik bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Hastane odasında sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran minik Gülcihan'a ikinci kez kişinin bağışta bulunduğu ilik, Gülcihan ile yüzde yüz uyumlu çıktı. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Servisi Doç. Dr. Salih Gözmen tarafından geçen ay yapılan operasyonla ilik başarılı bir şekilde nakledildi.





DOKTOR OLMAK İSTİYOR

SAĞLIĞINA kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Gülcihan, "Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Artık arkadaşlarım ile oyun oynayıp koşabileceğim. Eğitimimi en iyi şekilde tamamlayıp doktor olmak istiyorum" dedi.

İhsan KARATAŞ