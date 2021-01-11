“Korona virüs asla hafife alınmamalı"

TÜRK Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, yakalandığı koronavirüsü yenip, işinin başına döndü. Korona virüse yakalananların, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyleyen Baykalmış, "Bu insanlara tekrar sorsanız, eminim ki evlerinden çıkmazlar. Maske, mesafe kurallarına uyacağız ve kesinlikle bu işi hafife almayacağız" dedi. "Ateş düştüğü yeri yakar" diyen Kerem Baykalmış, "Birçok insan 'Biz bunu kapmayız, kapsak da geçiririz' diye düşünüyor. Ama çevremizden birçok sağlıklı insanın vefat haberleriyle inanılmaz derecede üzüldük. Eşimizden, dostumuzdan akrabalarımızdan birçok insanın bu rahatsızlığa yakalandığı oldu. Bu işin şakası yok" diye konuştu.



KAMU BİNALARINA BULAŞICILIĞI ÖNLEME REHBERİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, üniversitelerden bilim insanları ve ilgili sektörlerden uzmanların katılımıyla kamu binalarında salgın hastalıkların yayılımının önlenmesi amacıyla rehber hazırladı. Rehberde, farklı yüzeylerdeki temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri ile havalandırma, ısıtma-soğutma, sıhhi tesisatın mevcut yapıları ve yeni tasarımlardaki düzenlemelerin nasıl olması gerektiğine incelemeler ve çözüm önerileri yer alıyor. Kamu binalarında alınması gereken önlemlerin yanı sıra rehberde, oteller, ibadethaneler, AVM'ler gibi kamuya açık ya da kamu yararına yapılarda alınması gereken önlemler de eylem planları ile belirtiliyor.