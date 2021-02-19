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Haberler Aydın Sürücü adayı kaza yaptı sınav görevlisi öldü

Sürücü adayı kaza yaptı sınav görevlisi öldü

Sürücü adayı kaza yaptı sınav görevlisi öldü

19.2.2021

Aydın'da direksiyon sınavında sürücü adayının kullandığı otomobille TIR çarpıştı, ağır yaralanan komisyon görevlisi Tekin Özdemir (43) öldü.

Aydın- Muğla karayolundaki kazada, otogar kavşağı mevkiinde sürücü adayı B.B. yönetimindeki 09 AEK 156 plakalı araç ile aynı yönde ilerleyen 48 K 8733 plakalı TIR çarpıştı. Yol kenarındaki direğe çarparak durabilen ehliyet kursuna ait araçta, B.B, B.K. ve E.Z. hafif yaralandı. Araçtaki komisyon görevlisi Özdemir ise sıkıştığı yerden kurtarılarak kaldırıldığı hastanede ölüme 4 gün direnebildi.

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