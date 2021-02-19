Sürücü adayı kaza yaptı sınav görevlisi öldü

Aydın'da direksiyon sınavında sürücü adayının kullandığı otomobille TIR çarpıştı, ağır yaralanan komisyon görevlisi Tekin Özdemir (43) öldü.

Aydın- Muğla karayolundaki kazada, otogar kavşağı mevkiinde sürücü adayı B.B. yönetimindeki 09 AEK 156 plakalı araç ile aynı yönde ilerleyen 48 K 8733 plakalı TIR çarpıştı. Yol kenarındaki direğe çarparak durabilen ehliyet kursuna ait araçta, B.B, B.K. ve E.Z. hafif yaralandı. Araçtaki komisyon görevlisi Özdemir ise sıkıştığı yerden kurtarılarak kaldırıldığı hastanede ölüme 4 gün direnebildi.