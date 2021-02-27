Babasının mirasına gözü gibi bakıyor: Milyon dolar verseler satmam

Koç-Ford ortaklığında üretimine 19 Aralık 1966'da, satışına 28 Şubat 1967'de başlanan ve 1984'e kadar aile otomobili olarak üretilen Anadol, klasik otomobil sınıfında ilgi görüyor.

İncirliova ilçesinde bir kooperatifte memur olarak çalışan Hakan Kızıltuğ, 2015'te vefat eden babalarından kalan 251 bin kilometredeki otomobile gözü gibi bakıyor.

Hakan Kızıltuğ, AA muhabirine, soba satıcılığı yapan babasının, Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi kullanarak 1977'de aldığı otomobili yıllarca kullandığını söyledi.

Babasının ölümünden sonra aracın kendilerine kaldığını aktaran Kızıltuğ, "Boyası orijinal. Bazı yerlerde aracın boyaları atmış durumda o yüzden orijinalliği kaybolmasın diye boya yaptırmadık. 3 kardeşiz bir de o var ailemizde. Babam, evladı gibi onu da büyüttü. Biz de aynı özveriyle bakabilecek miyiz? Göreceğiz." dedi.

Aracı ailecek çok sevdiklerini ve asla satmayı düşünmediklerini dile getiren Kızıltuğ, "Bir kızım var. Kızıma nasıl bakıyorsam, bu araca da aynı özenle bakıyorum. Milyon dolarlar verseler yine de onu satmam. Bizim için manevi değeri çok yüksek. O bizi terk edene kadar biz onu terk etmeyiz. Üç kardeş olarak hepimizin başka otomobilleri var ama Anadol, hatırası sebebiyle bizim için hep ayrıcalıklı olacak." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de araba kullanmayı bu araçla öğrendiğini anlatan Kızıltuğ, şöyle konuştu:

"Çok güzel günlerimiz oldu. Akrabalarımızın düğünlerinde, sünnetlerinde, konvoylarında her zaman bu araç yer almıştır. İlçemizde de tanınmış bir araçtır. Yeri geldiğinde vatandaş beni tanımaz ama aracı tanır. Konfor ve viteslerin geçişi anlamında insana keyif veriyor. Gözünü sanayiye dikmiş bir araç değildir. Bakımları yerinde olduktan sonra hem kullanımı rahat hem de kullananı üzmez, ağır bakım masrafları yoktur."

Zaman zaman "fiberglas" yapısı nedeniyle aracı hayvanların yemeye teşebbüs edip etmediğinin kendisine sorulduğunu belirten Kızıltuğ, bugüne kadar böyle bir şey başına gelmediğini ifade etti.

Hakan Kızıltuğ, ailecek Anadol'dan memnun olduklarını, yeni çıkacak yerli otomobili de almayı düşündüğünü sözlerine ekledi.