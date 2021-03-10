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Haberler Aydın 5’inci kattan atladı, hayatını kaybetti

5’inci kattan atladı, hayatını kaybetti

5’inci kattan atladı, hayatını kaybetti

10.3.2021

AYDIN'DA beşinci kattan aşağıya atlayan 42 yaşındaki güvenlik görevlisi Ferdi Madran hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle 22 Sokaktaki Öğretmen Evleri'nde meydana geldi. Özel bir kolejde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Ferdi Madran, 5'inci kattaki evinin balkonundan kendini aşağıya bıraktı.

Metrelerce yüksekten beton zemine düşen Ferdi Madran, ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Madran, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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