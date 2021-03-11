Engelli kadın yanarak can verdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli Meşkure Günay (58) yanarak hayatını kaybetti annesi Hayriye Günay (83) ağır yaralandı. Yangın, Efeler'e bağlı Balıkköy mahallesinde çıktı. Olayda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Meşkure Günay'ın yanmış cesedine ulaştı.
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