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Haberler Aydın Engelli kadın yanarak can verdi

Engelli kadın yanarak can verdi

Engelli kadın yanarak can verdi

11.3.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli Meşkure Günay (58) yanarak hayatını kaybetti annesi Hayriye Günay (83) ağır yaralandı. Yangın, Efeler'e bağlı Balıkköy mahallesinde çıktı. Olayda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Meşkure Günay'ın yanmış cesedine ulaştı.

KAZIM YÖRÜKCE

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