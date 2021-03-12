Köfte yerine silah satarken yakalandı

AYDIN'DA bir köfteciye operasyon yapan jandarma ekipleri, işyerinde silah ve kaçak alkol ele geçirdi. Kuyucak ilçesinde köfte dükkanı işlete A.S'nin (44) silah ticareti yaptığı ihbarı alan ekipler, operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirilirken ayrıca el yapımı şarap bulundu. Yakalanan silah ve şaraplara el konulurken A.S., H.B. (29) ve M.Ö.'nün (29) gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

■ İHSAN KARATAŞ