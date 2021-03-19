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'da tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

'da tren seferleri bir yıl aradan sonra 20 Mart Cumartesi günü yeniden başlayacak. tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Aydın'da tren seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor
İHA

19.03.2021, 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 16:06

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan tren seferleri, yarın yeniden başlayacak. TCDD tarafından açıklamada, "Yakın - Orta mesafedeki şehirlerarasında Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor. Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a çıkarıldı. Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre başlayacak olan bölgesel tren seferleri ise şu şekilde; "Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye, Aydın- Denizli-Söke, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka"

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