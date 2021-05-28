Ameliyatta hastanın karnında makas unutuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede estetik ameliyatı olan 61 yaşındaki Nurcihan Öğmen'in operasyon sırasında karnında unutulan makas, iki ay sonra çekilen röntgenle ortaya çıktı. Eşinin ameliyattan sonra dayanılmaz ağrılar yaşadığını anlatan Kutbettin Öğmen, iki ay boyunca hastaneye gittiklerinde doktorun kendisine 'Eşin sana naz yapıyor, o ağrılar ondandır. Geçer' dediğini söyledi.

DERDİMİZİ ANLATAMADIK

Talihsiz kadının karnında unutulan makas devlet hastanesinde ameliyatla çıkartıldı. Olayı yargıya taşıyan Öğmen ailesi, avukatları Mehmet Korkut aracılığı ile estetik ameliyatı yapan doktor hakkında şikayette bulundu. Nurcihan Öğmen, 5 Mart'ta karın germe ameliyatı oldu. Öğmen, karnında ağrı hissetmeye başladı. İki ay hemen her gün hastaneye gittiklerini ancak Op. Dr. Levent Ateş'in eşi ile ilgilenmediğini öne süren Kutbettin Öğmen, "Bir türlü derdimizi anlatamadık. 3 Mayıs'ta başka bir doktora götürdüm. Ultrason çeken doktor, 'Bir metal görünüyor. Hemen devlet hastanesine gidin' dedi ve Aydın'a acile gittik" dedi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgende sağ karın bölgesinde estetik operasyonu sırasında makas unutulduğunun ortaya çıktığını anlatan Nurcihan Öğmen, "Günlerce ağrı çektim. İnsan en azından bir bakmaz mı? İki ay beni muayene dahi etmedi. Doktor Levent Ateş'ten şikayetçiyim" dedi.

KULLANILAN ALETLER SAYILMALIYDI



AVUKAT Mehmet Korkut, "Müvekkilim her hafta ameliyatın yapıldığı özel hastanedeki doktor Levent Ateş'e kontrol için gitmiş, dayanılmaz ağrılarının olduğunu belirtmiş ancak şüpheli umursamaz tavırlarla 'Geçer' denilerek müvekkilimi geri göndermiştir. Sonrasında Nurcihan Hanım'ın karnında klemp-makas unutulduğu ortaya çıkmıştır. Halbuki en temel tıbbi kurallara göre ameliyata başlamadan kullanılacak aletler sayılarak masaya konur ve ameliyat sonunda da sayılarak olası vücutta alet unutma riski minimuma indirilebilirdi" dedi.

METİN BURMALI