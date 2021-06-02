Kaçak büfeye kaçak elektrik

Aydın Kuşadası'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, arkadaşına görülmemiş bir kıyak yaptı. Seçim döneminde Başkan Günel'e destek olan Osman Gazi Milli, seyyar büfesini belediyenin önüne konuşlandırdı. Belediyenin önünü işgal eden Milli, bu yetmezmiş gibi büfesinin elektrik ihtiyacını da Kuşadası Belediyesi'nin Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi'nden kaçak yolla karşıladı. Belediye ek binasından 50 metre seyyar kablo çekerek büfenin elektriğini kaçak yollardan kullanan Milli'ye Başkan Günel'in ses çıkarmaması arkadaş kıyağını gözler önüne serdi. Yaşanan skandalı ortaya çıkmasının ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe harekete geçti. Bölgedeki esnafın şikayeti üzerine inceleme yapan ve belediye ek binasından kaçak elektrik kullanıldığını tespit eden Başkan Gökçe, elektrik firması AYDEM'e şikayette bulundu.

Belediye önündeki seyyar büfenin Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi'nden kaçak elektrik çektiği ortaya çıktı.

BELEDİYEYE UYARI YAZISI

AYDEM yetkilileri, kaçak elektrik kullanımını tutanak altına alarak belediyeye uyarı yazı gönderdi. Başkan Günel'in arkadaşına yaptığı kıyakla haksız kazanç sağladığını belirten AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "Belediye bu işgallere göz yummamalı. Bu seyyar büfenin elektriği belediye ek binasından kaçak yolla kullandığını tespit ettik. Büfenin bir elektrik sayacı yok. Yetkililer uyarı yazısı gönderdi" dedi.



Büfenin sahibi Osman Gazi Milli (sağda), Başkan Ömer Günel'in arkadaşı.



Binadan 50 metre kablo çekerek elektrik kullanan büfede sayaç bulunmuyor.



'GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

KIYAĞA hiçbir zaman göz yummayacaklarını dile getiren AK Partili Mustafa Gökçe, "Belediye imkanlarıyla özel şahsa ticari bir kazanç sağlanıyor. Bu doğru bir uygulama değil. Kimseye belediyenin imkanlarını peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu kıyağa göz yummayacağız. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.



MURAT ŞENBAKLAVACI