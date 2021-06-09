  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da okul kantininde yangın çıktı

'da okul kantininde yangın çıktı

'ın ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nun kullanılmayan kantininde yangın çıktı. Yangın sonrasında kantinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da okul kantininde yangın çıktı

09.06.2021, 21:04

Olay, Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerindeki İstiklal İlkokulu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kullanılmayan kantini henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kantinden çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kantinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da okul kantininde yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.