Tülüşah’ı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan endemik bitki türü Tülüşah çiçek açtı. Doğaseverlerin bol bol fotoğrafını çektiği Tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek taşımanın cezasının 73 bin 747 lira olduğu belirtildi.

■ İHSAN KARATAŞ