  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Tülüşah’ı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

’ı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

Tülüşah’ı koparmanın cezası 73 bin 747 lira

9.6.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan endemik bitki türü Tülüşah çiçek açtı. Doğaseverlerin bol bol fotoğrafını çektiği Tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek taşımanın cezasının 73 bin 747 lira olduğu belirtildi.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tülüşah’ı koparmanın cezası 73 bin 747 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.