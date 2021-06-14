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'da 3 ilçede elektrik kesintisi

Programlı elektrik kesintileri kapsamında ’ın 3 ilçesi yarın 5 saat elektriksiz kalacak. Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintilerde, vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemesi için elektrikli cihazların devre dışı bırakılması konusunda uyarı yapıldı.

Aydın'da 3 ilçede elektrik kesintisi
İHA

14.06.2021, 15:46

ADM tarafından ilçe genelinde elektrik bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 15 Haziran Salı günü Aydın'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Söke, Germencik ve Karpuzlu ilçelerinde yaşanacak olan kesintiler 5 saat sürecek. Periyodik bakımların yapılması dolayısıyla yapılacak kesintilerde, vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemesi için elektrikli cihazların devre dışı bırakılması konusunda uyarı yapıldı.

15 Haziran Salı günü 09.00 - 14.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti, Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nin bir kısmını kapsayacak. Germencik ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Alangüllü, Dağkarağaç, Bozköy, Çamköy, Dampınar, Habibler, Dağyeni, Selahattin Mahalleleri ile Ortaklar Mahallesi İmren Sokak ve civarını kapsayacak. Karpuzlu ilçesinde 10.00 - 15.00 saatleri arasında yaşanacak olan kesinti ise Koğuk, Işıklar, Hatipkışla, Çamköy Yayla, Köşek Yayla Mahallerini kapsayacak.

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