İzmir'de taksi plakası için ihale başvuruları devam ediyor

BELEDİYE AÇIKLADI

İhaleye katılmak isteyenler, 28 Nisan'a kadar başvurularını Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne yapabilecek. Taksi plakalarının tahmini bedeli 4 milyon 195 bin lira, ihale şartname bedeli ise 1.000 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname alması zorunlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ihale şartnamesi satışının devam ettiği belirtilerek, kamuoyunda yayılan 'dava açıldığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği" şeklindeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.

