İzmir'de taksi plakası için ihale başvuruları devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıllığına faaliyet gösterecek 100 taksi plakası için yapacağı ihalenin başvuru süreci devam ediyor.
İhaleye katılmak isteyenlerin, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 12.00'ye kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek 100 taksi plakası için düzenlediği ihale 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Meclis Salonu'nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, 28 Nisan'a kadar başvurularını Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne yapabilecek. Taksi plakalarının tahmini bedeli 4 milyon 195 bin lira, ihale şartname bedeli ise 1.000 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname alması zorunlu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ihale şartnamesi satışının devam ettiği belirtilerek, kamuoyunda yayılan 'dava açıldığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği" şeklindeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu belirtildi.