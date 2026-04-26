Manisa'da filmleri aratmayan kuyumcu soygun!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Otomobille kuyumcu dükkanının önüne gelen 4 soyguncu, dükkanın kepengini kesip camları kırarak içeri girdi. Alarm çalmasına rağmen kısa sürede 4 soyguncu vitrinde ve çekmecelerde bulunan bilezikler, pırlanta yüzükler, cumhuriyet altınları ile kolyelerden oluşan yaklaşık değeri 10 milyon TL olduğu öğrenilen ziynet eşyalarını 7 dakika gibi kısa bir zamanda toparlayıp geldikleri otomobille kaçtı.
SOLUK KESEN KOVALAMACA
O sırada bölgede devriye görevinde olan mahalle bekçileri, kuyumcunun önüne gelerek kaçan soyguncuları gördü. Bu andan itibaren Manisa'da soluk kesen bir hareketlilik yaşandı.
Bekçiler, hırsızların kaçtığı otomobilin plaka ve model bilgilerini polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ile kısa sürede tespit edilen soyguncular arasında saatler süren kovalamaca başladı.
Emniyet güçlerinin takibe aldığı araç, dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali civarında soyguncuların kaçışı son buldu.
ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR
Polisin soyguncuların kullandığı aracın tekerleklerine ateş açması sonucu, otomobil durdu. Yaya olarak kaçmaya devam eden soyguncular ise arazide yakalandı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon TL'yi bulan ziynet eşyası ele geçirildi.
Soyguncuların, delil karartmak amacıyla kaçış güzergahı boyunca yol kenarına fırlattıkları çeşitli ziynet eşyaları da polis ekipleri tarafından toplandı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde soyguncuların kuyumcuda günlerce keşif yaptıkları tespit edildi. Çalıntı otomobilin üzerinde takılı olan 20 AKZ 56 plakasının sahte olduğu, bu plakanın altında ise Bursa'dan çalındığı belirlenen 16 EFB 26 plakanın gizli olduğu saptandı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 zanlının 17 ve 20 yaşlarında oldukları, İzmir, Bursa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Ş. (20), B.S. (17) ve Ç.K. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, firar eden dördüncü soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı