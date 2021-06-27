AYDIN'DA Veteriner Sağlık Teknisyeni Mustafa Karataş, sahipli bir köpeğe kuduz aşısı uyguladığı esnada köpeğin ısırması sonucu yaralandı. Tedavi altına alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, köpeğin saldırısına uğrayan personeline geçmiş olsun dileğinden bulunarak, "Ayakta tedavisi yapılan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Kuduz aşısı yaparken köpeğin saldırısına uğradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.