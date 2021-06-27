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Haberler Aydın Kuduz aşısı yaparken köpeğin saldırısına uğradı

yaparken köpeğin saldırısına uğradı

Kuduz aşısı yaparken köpeğin saldırısına uğradı

27.6.2021

AYDIN'DA Veteriner Sağlık Teknisyeni Mustafa Karataş, sahipli bir köpeğe kuduz aşısı uyguladığı esnada köpeğin ısırması sonucu yaralandı. Tedavi altına alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, köpeğin saldırısına uğrayan personeline geçmiş olsun dileğinden bulunarak, "Ayakta tedavisi yapılan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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