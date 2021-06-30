“En ağır cezayı alması için canımdan vazgeçtim”

KURŞUN YAĞDIRDI



SANIK Suat Teke'nin, gözleri önünde kızını öldürdüğünü, kendisini de karnından yaraladığını belirten anne Çetinkaya, "Doktorlar, sağlığım için ayağa kalkmamam gerektiğini söylüyor. Kızımın katilinin en ağır cezayı alması için canımdan bile vazgeçtim" dedi.





GEÇEN yıl 4 Mart'ta meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Teke (28), ayrıldığı kız arkadaşı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın (29) önünü keserek otomobiline kurşun yağdırmıştı. Kurşunlardan 8'i vücudun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayda ağır yaralanan annesi Güngör Çetinkaya 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunmuştu. Tutuklanan polis memuru Suat Teke hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Sanık Suat Teke sevgilisi Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi Güngör Çetinkaya'yı öldürme kastının olmadığını, Hatice'nin kendisine karşı kullandığı sözlerden dolayı bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.



BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ

DURUŞMANIN ardından Yeni Asır'a konuşan anne Güngör Çetinkaya, "Olayda ben karnımdan yaralandım. Arabadan indim yardım istemek için bağırdım. Arabaya baktığımda sanık tabancayla Büşra'nı kafasına vuruyordu. Arabanın içine girince silahı bana doğrulttu. Tetiğe bastı ateş almadı. Ateş alsaydı beni de öldürecekti" dedi.

Kazım YÖRÜKCE