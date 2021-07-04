Menderes’in üstü ölü balıklarla kaplandı

Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri dikkat çekiyor. Tonlarca balığın ölerek kıyıya vurması ve nehrin üzerini kaplaması vatandaşlar tarafından endişeyle karşılanırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

SUDAN ÖRNEK ALDILAR

Büyük Menderes Nehri'nin Söke'de denize döküldüğü yer olan Kafa bölgesinde avlanmaya çıkan amatör balıkçılar, kıyıya vuran çok sayıda ölü balık olduğunu fark ederek durumu Ekosistemi Koruma Ve Doğaseverler Derneği'ne bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki heyetle bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekip nehirden numuneler alarak tahlil için laboratuvara gönderdi.

İNSAN BOYUNDA BALIKLAR

Büyük Menderes'e zehir aktığını belirten Bahattin Sürücü, "40 yıl öncesine kadar havzaya bereket getiren ve canlılara hayat veren Büyük Menderes havzası, günümüzde artık zehir taşıyor. Endüstriyel işletmeler ve OSB'ler'in arıtmasız atıkları yüzünden Milli Park'ın içinde bulunan Söke'ye bağlı Kafa bölgesinde balıkların hepsinin telef olduğunu gördük. İnsan boyunda ve ekonomik getirisi büyük olan kefal, sazan, yılan balığı ve yayın balığı gibi balıklara yazık oluyor. Ölen balıkların haddi hesabı yok. Etraf kokudan geçilmiyor" diye konuştu.

EKOLOJİK TEHLİKE SİNYALİ

Sürücü, "Büyük Menderes Nehri için bir an önce iyileştirme çalışmaları yapılmazsa, ekolojik yapı tamamen çökecektir. İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları bir araya gelerek sorunları yaratan kuruluşları denetleyip, gerekli yaptırımları uygulamalı ve bir an önce Büyük Menderes Nehri'nin iyileştirilmesi için harekete geçmelidir" diyerek yetkilileri balık ölümlerine karşı önlem almaya davet etti. Öte yandan nehirdeki balık ölümleriyle ilgili yetkililer harekete geçerek bölgede inceleme başlattı.

KAZIM YÖRÜKÇE