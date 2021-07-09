İntikam için geldi vurularak can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cinayet nedeniyle husumetlisinin restoranını beraberindeki 3 kişiyle birlikte silahlarla basan Emirhan Demir (20), çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Cinayetin geçtiğimiz yıl Adana'da 'güvercin cinayeti' olarak adlandırılan olayın hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Adana'da geçen yıl güvercin nedeniyle işlenen cinayette bir kişi hayatını kaybetmişti. Cinayette kuzenini kaybeden Emirhan Demir, 3 akrabası ile birlikte cinayetten sorumlu tuttuğu İsmail E'nin restoranına gelerek restorana kurşun yağmuruna tuttu. Restoran işletmecisi ve yanındakilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında intikam için restorana gelen Emirhan Demir, göğsünden vuruldu. Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada vurulan Emirhan Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çatışmada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKÇE