‘Kar ettik’ dediği yarışmaya 1.3 milyon TL ödedi

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesi ile 6 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan yarışmada dereceye gireceklere 175 bin lire ödül dağıtılması kararlaştırılırken yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Günel yarışmayla ilgili "Kasamıza 52 bin TL girdi. Bu yıl da sponsorlarımızın desteği ile yapmayı öngörüyoruz" diye konuşmuştu. Ancak belediyenin 2020 yılına ait faaliyet raporu, Günel'in yalanını gözler önüne serdi. Raporda Altın Güvercin yarışması organizasyonu ile birlikte, düzenlenmeyen Kardeş Kentler, Ege Mutfağı Zeytin Festivali ve Sokak Sanatçıları Festivali etkinlikleri için 1 milyon 300 bin 667 bin lira harcama yapıldığı belirtilmesi kafaları karıştırdı

BAĞIŞLAR NEREDE?

Kar ettiği iddia edilirken Kuşadası Belediyesi'ne ciddi bir maliyet yüklediği ortaya çıkan Altın Güvercin Beste Yarışması için sponsorlar tarafından organizasyonun ortağı olan Altın Güvercin Kültür ve Sanat Vakfı'na (KUSAV) yapılan bağışlar tartışma yarattı. Giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılandığı anlaşılan organizasyon için geçtiğimiz yıl önemli ölçüde bağış topladığı iddia edilen KUSAV'ın bu kaynağı nerede kullandığı da merak konusu oldu.



ZARAR ORTAYA ÇIKTI

Ömer Günel'in belediyenin 52 bin lira kar ettiğini söylediği yarışma için 1 milyon 300 bin lira ödendiği ortaya çıktı.

MURAT ŞENBAKLAVACI