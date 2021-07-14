Aydın’da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Her hafta düşüş yaşayan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 12 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 12,78 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 6 oranında azalma göstererek yüz binde 11,97 olarak gerçekleşti.



"GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 OLDU"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer aldı. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 3 - 9 Temmuz tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 19 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 133'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 20 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 19'a düştü.



Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 13 Temmuz tablosu