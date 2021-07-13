Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 13 Temmuz tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK VAKA ARTAN 5 İL

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 162 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 234 bin 439'a yükseldi.

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