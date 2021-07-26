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Haberler Aydın Bahçe kapısının altında can verdi

Bahçe kapısının altında can verdi

Bahçe kapısının altında can verdi

26.7.2021

AYDIN'IN Germencik ilçesinde üzerine bahçe kapısı devrilen Yılmaz İrimaltı (85) hayatını kaybetti. Olay, Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkarak incirliğe giden Yılmaz İrimaltı'nın kapatmak istediği raylı bahçe kapısı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Bölgeye gelen 112 sağlık personelinin incelemesinde yaşlı adamın olay yerinde öldüğü belirlendi.

İHSAN KARATAŞ

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