Küçük Tuğrul sokak köpeğinin hedefi oldu

AYDIN'IN Çine ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tuğrul Özmen ölümden döndü. Omzundan ve kulağından köpeklerin ısırması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay, Yeni Mahalle'de bulunan çocuk parkında meydana geldi.

AMELİYATA ALINDI

AİLESİYLE birlikte katıldığı düğün töreninin ardından parkın önünden geçen Tuğrul Özmen, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Omzundan ve kulak kısmından köpeğin ısırdığı çocuk kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'e sevk edildi. Burada ameliyata alınan Tuğrul Özmen'in tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan Özmen ailesi başı boş köpeklere müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederken park içerisinde köpeklerin başı boş dolaşabilmelerine tepki gösterdi.

KAZIM YÖRÜKCE