Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

2009-2011 tarihleri arasında Aydın Valisi olarak görev yapan Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde İstinye'deki evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Vali Coş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coş, 2003 yılında Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle "Yılın Valisi" seçilmişti. Hüseyin Avni Coş 3 kız çocuğu babasıydı.

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