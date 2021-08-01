  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi

Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür deposunun yanında çıkan yangın, son günlerde artan yangın olayları dolayısıyla daha da duyarlı hale gelen vatandaşların zamanında ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.

Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi
İHA

01.08.2021, 09:24

Son günlerde artış gösteren orman yangınları nedeniyle vatandaşlar adeta teyakkuza geçti. Ülke genelindeki çok sayıda çıkan yangınlarda küle dönen ormanlar nedeniyle üzüntüye boğulan vatandaşlar alevlere karşı daha da duyarlı hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 218 sokak üzerinde bulunan bir kömür deposu arka kısmındaki apartman boşluğunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Çevre apartmanda oturan vatandaşlar da evlerinden gerek kovalarla su atarak, gerekse hortumla su sıkarak itfaiye ekiplerine destek oldu.

Alevler vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kömür deposuna sıçramadan söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Araziden çıkan duman Özel Harekat polislerini harekete geçirdi Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da vatandaşın dikkati daha büyük bir yangını önledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.