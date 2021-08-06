Aydın Gökbel dağı zirvesinde başlayan orman yangı 4 bin nüfuslu Akçaova Mahallesi'ni tehdit ediyor.
Akçaova Mahallesi sakinleri akşam olmadan yangının önünün kesilmemesi durumunda yerleşim biriminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı Manisa'da gündüz gece oldu!
Aydın Çine’de yangın! 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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