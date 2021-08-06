  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın Çine’de yangın! 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında

Aydın Çine’de yangın! 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde orman yangını başladı. Gökbel dağı zirvesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

Aydın Çine’de yangın! 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında
İHA

06.08.2021, 17:38

Aydın Gökbel dağı zirvesinde başlayan orman yangı 4 bin nüfuslu Akçaova Mahallesi'ni tehdit ediyor.

Akçaova Mahallesi sakinleri akşam olmadan yangının önünün kesilmemesi durumunda yerleşim biriminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

Köyceğiz'de 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı Manisa'da gündüz gece oldu!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Çine’de yangın! 4 bin nüfuslu mahalle tehdit altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.