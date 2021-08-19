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Haberler Aydın Aydınlı çiftten anlamlı destek

Aydınlı çiftten anlamlı destek

Aydınlı çiftten anlamlı destek

19.8.2021

TÜRKİYE'NİN dört bir yanında meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından Aydın Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan yardım kampanyasına Çine'nin Kahraman mahallesinden, hayırsever vatandaş Kâmil Özmen (83) ve eşi Nuray Özmen tarafından 150 bin lira yardım yapıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hayırsever çifti makamında ağırlayıp kendilerine teşekkür etti. İnsanlık görevini yaptığını belirten Kâmil Özmen "Televizyonda gördük ki sel felaketleri bir yandan, yangınlar bir yandan... Ülkemizin maddi desteğe çok ihtiyacı var. Bizim gibi varlıklı insanların ülkemize destek olmaları gerekir. Devletimiz özveriyle çalışıyor, onlara da destek olmak istedik. İnsan, insan oldukça mutlu olur. Biz de insanlığımızı yaptık" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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