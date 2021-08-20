Haberler Aydın Aydın’da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti

Aydın’da vali yardımcısı ve kaymakamların görev yerleri değişti

Mülki İdari Amirler Kararnamesi’ne göre Aydın’da 3 vali yardımcısı ile çok sayıda ilçenin kaymakamının değişti. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

20.08.2021, 12:33