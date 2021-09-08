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Haberler Aydın Okuldan kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı

Okuldan kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kullanılmayan okul binasından kalorifer peteği çalan iki şüpheli yakalandı.

Okuldan kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı
İHA

08.09.2021, 18:46

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İmam Hatip okulunun 4 adet kalorifer peteğini çalınması üzerine, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelilerinin B.T. (24) ve B.K. (23) olduğu tespit edildi. Şüpheliler gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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