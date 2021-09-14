Kuruyan Menderes’te artık koyunlar otluyor

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle kururken, nehirde artık koyunlar otluyor.





İNCİR VE ZEYTİN SIKINTILI

Çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarım alanlarını sulayan nehrin kuruması endişeyle karşılandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçip Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, yağışların azlığı yüzünden bu yıl en kurak yıllarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda şiddetli yağışlarla taşkınların bile yaşandığı 584 kilometrelik Büyük Menderes'in son hali Aydınlı çiftçileri korkutuyor. Kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelirken, susuzluğun devamı halinde incir ve zeytin başta olmak üzere diğer tarım ürünlerinde ciddi verim sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekiliyor. Su ihtiyacını karşılayamayan üreticiler, istedikleri ürünü alamadıkları için zor günler geçiriyor.





YAĞIŞLARI BEKLİYORLAR

Kırsal kesimlerde yaşayan ve geçimini topraktan sağlayan vatandaşlar, çaresizlikten hayırlar yapıp yağmur dualarına çıkarak ekinlerine yağışın düşeceği günü bekliyor. Suların tamamen çekilmesinin ardından geçtiğimiz yıllarda balıkların yüzdüğü Büyük Menderes Nehri yatağı koyunlara kaldı. Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama mahallesinde yüzlerce koyun nehre inerek otladı. Çevredeki vatandaşlar böyle bir görüntüyle ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek, yağmur yağması ve Büyük Menderes'in suya kavuşması için dua ettiklerini belirtti.