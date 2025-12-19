Balıkesir İtfaiyesi gücüne ‘Güç Katıyor’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatının gücüne güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin dördüncü büyük itfaiye teşkilatı olan Balıkesir İtfaiyesi, personel ve ekipman kapasitesini artırarak afetlere karşı altyapısını güçlendiriyor. Balıkesir ve bölgesini afetlere karşı daha güvenli hale getirmek amacıyla itfaiye teşkilatını yeni nesil araçlarla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımıyla modern teknolojiyle donatılmış yeni araçlar hizmete alındığı duyuruldu.

Balıkesir İtfaiyesinin bölgenin en güçlüsü olmak zorunda olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İki adet 35 bin litrelik su ikmal tırı, üç adet 12 bin litre kapasiteli itfaiye aracı, bir adet arazi tipi itfaiye aracı ve bir adet su altı ve su üstü arama kurtarma aracı ile toplam 7 adet aracımızı daha İtfaiye'mize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Türkiye'nin en şeffaf ve liyakat süreciyle 50 genç itfaiyeciyi kadroya dahil eden Balıkesir İtfaiyesi, 2026 yılında da kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

"BÖLGENİN EN GÜÇLÜSÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Balıkesir'in güvenliğinin en önemli teminatı olan itfaiyeyi güçlendirmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il sınırları içerisinde 44 istasyon, 179 araç ve 860 personelle 7/24 görev başında olduklarını söyledi. Bölgenin en büyük, Türkiye'nin ise 4. büyük itfaiye teşkilatını kurmayı hedeflerinin altını çizen Akın, "Balıkesir İtfaiyesi'nin bölgenin en güçlüsü olmak zorunda. Yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları, bölgemizin deprem gerçeği bunu bize gösterdi. Halihazırda İtfaiye'miz, başarı anlamında ülke genelinde üst sıralarda yer alıyor. En son Sındırgı'da çok hızlı bir reaksiyon gösterdik ve AFAD'ımız ile birlikte 2-3 dakika gibi kısa bir sürede enkazdan beş vatandaşımızı hızlıca çıkarttık" dedi.

"BALIKESİR'İMİZE HAYIRLI OLSUN"

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla araçların bakım ve onarımını yaparak modern hale getirdiklerini aktaran Akın, Balıkesir İtfaiyesine yeni araçlar kazandırdıklarını söyledi. Akın, 2 adet 35 bin litrelik su ikmal tırı, 3 adet 12 bin litre kapasiteli itfaiye aracı,1 adet arazi tipi itfaiye aracı ve bir adet su altı ve su üstü arama kurtarma aracı ile toplam 7 adet aracımızı İtfaiye'mize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Dünya Bankası ve İller Bankası üzerinden 20 milyon Euro'luk afet ve deprem kredi fonuna hak kazanarak, yeni araç alımı konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımızın birinci ve ikinci aşamasında sözleşmelerimizi imzaladık. Balıkesir'imize hayırlı olsun. Bu kapsamda;7 adet 24 metrelik merdivenli ve 7 adet 12 ton su kapasiteli itfaiye araçlarımızın imalatlarına başlandı; toplamda 14 adet aracımızı 2026 Mayıs ayında teslim alacağız. Çalışmalarımızın 30 araçlık üçüncü aşamasında da onaylarımız bitti, ihaleyi bekliyoruz. Bu şekilde envanterimize eklediğimiz 51 araç ile toplamda 230 araç filomuz olacak. Ve bölgemizin en güçlü ve donanımlı itfaiye teşkilatı olacağız" diye konuştu.

"BÜYÜMEYE VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

KPSS ve tamamen objektif kriterlerle üç ay süren eğitimlerin ardından İtfaiye'ye 50 yeni memur kazandırdıklarını hatırlatan Akın, "800 kırsal mahallemizdeki yangın römork sayımızı 833'e çıkarttık, 2026 yılında 50 römork daha temin edip teslim edeceğiz. Bununla birlikte kırsal mahallelerimizde gönüllü eğitimlerine devam ediyoruz. Arama ve kurtarmanın vazgeçilmez kahramanlarından ve henüz birçok ilde ve birimde bulunmayan akredite olmuş arama kurtarma köpeği sayımızı 2'ye çıkarttık. Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili yaptığımız çalışmalarda, bilgiye kolayca ulaşabilmek ve hızlı çözüm üretebilmek adına ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalık oluşturduk. Eğitim Şube Müdürlüğümüz altında, personelimizin olaylar sonrası yaşadığı travmaların giderilmesini amaçlayan Psikososyal Destek Birimimizi kurduk. AFAD üzerinden ulusal hafif ve orta sınıf kurtarma akreditasyonu için eğitim ve uygulama programımız Mayıs ayı içinde tamamlanıyor. Su altı ve su üstü eğitim merkezimiz, ulusal itfaiye teşkilatlarına hizmet verebilecek seviyededir. Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan çalışmalarda Türkiye'de "Merdivenli Araç Operatör" belgesi veren tek itfaiyeyiz. Yine Proagresif Sürüş Eğitim Belgesi verilmesi ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Balıkesir İtfaiyesi olarak muhtemel tüm afet ve acil durumlara karşı daima teyakkuzdayız. Hemşehrilerimizin güvenliği için daha çok büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Kahramanca mücadele eden tüm İtfaiye Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YENİ ARAÇLAR GÖREVLER İFA EDECEK"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin afetlere dirençli bir şehir vizyonu doğrultusunda güçlendirdiği itfaiye filosuna yeni araç kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemize katılan yeni itfaiye araçlarımız inşallah bundan sonraki süreçte çok kıymetli, çok önemli görevler ifa edecek. Sadece bu yaz ilimiz genelinde 300'ün üzerinde irili ufaklı orman yangını meydana geldi. Bunların her birine itfaiye teşkilatımız, o kahramanlarımız gidiyor ve mücadele veriyor. Bu çok çok önemli. Sındırgı'da yaşadığımız her iki depremde de bizim AFAD'ımız ile beraber ilk andan itibaren gidip orada vatandaşlarımızı kurtaran bizim orada kahramanlarımız bu teşkilat içerisinde AFAD ile beraber görev yapıyorlar. Onun için bunların gelişmesi, yeni araç filolarıyla ilimizin, ülkemizin, milletimizin hizmetinde olması da bir o kadar önemli. Ben, buradan tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Tozan Kültür Merkezi yanında gerçekleşen "İtfaiye Araç Alım" törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.