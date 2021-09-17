CHP’li Başkan Karaca, skandallarına yenisini ekledi

FETHİYE'NİN CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca'nın telefonda 12 dakika 50 saniye küfür ettiği Serkan Yalnız, olayı yargıya taşıdıktan sonra yine Başkan Karaca'nın baskılarıyla işten çıkarıldı.

CHP İNCELEME BAŞLATMIŞTI

İşsiz kalan Yalnız, "Çalıştığım firmanın çalışma ruhsatı 5 yıldır yokmuş ve belediye buna göz yumuyormuş. Fakat bizim yaşadığımız olay sonrası, Başkan Karaca sağda solda beni işten attıracağını ve ailevi olarak uğraşacağı konuşuyordu. Bu baskıyla işyerindeki görevimi sonlandırdılar" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Takımı'nın ligden düşmesi nedeniyle kendisini eleştiren Serkan Yalnız isimli taraftara telefonda 12 dakika 50 saniye boyunca küfürler savurmuştu. Yaşanan bu çirkin olay üzerine Yalnız, Karaca'dan şikayetçi olurken, CHP'li Başkan hakkında, CHP Genel Merkezi tarafından inceleme başlatılmıştı. Karaca'nın durumu 20 Eylül tarihli Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) ele alınacak ve Alim Karaca'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.

'BAŞKAN BENİ İŞTEN ÇIKARMALARINI İSTEMİŞ'

FETHİYE Belediye Başkanı Karaca'nın, dakikalarca küfür ve tehditlerine maruz kalan taraftar Serkan Yalnız'a bir kötü haber de çalıştığı işyerinden geldi. Fethiye'ye bağlı Göcek beldesinde zincir mağaza olarak faaliyet gösteren işyerinde, satış lideri pozisyonunda çalışan Yalnız'a, işyeri tarafından 6 Eylül tarihinde iş akdi fesih bildirimi gönderildi.

Yaşadığı bu üzücü olaylardan dolayı ailecek psikolojilerinin bozulduğunu, başkan ve çevresinden tehditler aldığını söyleyen Yalnız, işten çıkarılması için Başkan Karaca'nın işyerine baskı yaptığını ileri sürerek, "Başkan, beni işten çıkarmazlarsa devamlı zabıta göndereceğini söylemiş. Zaten 1 hafta sonra işyerine zabıta denetime geldi. Ertesi gün müdürlerimi belediyeye çağırdılar. Duyduğum kadarıyla beni işten çıkarmalarını istemiş" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ