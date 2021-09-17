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Haberler Aydın Sahte şampiyonluktan geri adım atmadı

Sahte şampiyonluktan geri adım atmadı

Sahte şampiyonluktan geri adım atmadı

17.9.2021

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nca düzenlenen yaz liginde müsabakalara katılan U14 ile U16 takımlarını kendi kendine şampiyon ilan eden İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya Aydın'da alay konusu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Hamide Ercan, yaşanan olayın şaka gibi olduğunu belirtirken, "TBF tarafından pandemide çocukların hareketsiz kalması nedeniyle yaz ligi düzenlenerek müsabakalar yapıldı. Ancak müsabakaların sonunda sıralama yapılmadığı gibi bir madalya veya kupa da verilmedi.

Belediye Başkanının elinde kupayla poz vermesi şaka gibi. İlçe Müdürümüz, Başkan Kaya ile görüşerek durumun düzeltilmesini istedi. Ancak başkanın paylaşımı halen duruyor" dedi. TBF Aydın Temsilcisi Ömer Görür ise sahte kupanın kendilerini zan altında bıraktığını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise İncirliova Belediyespor antrenöründen savunma istedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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