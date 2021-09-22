22 Eylül 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 242 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 96 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 655 test yapıldı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.51 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.51 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 42 MİLYON 774 BİN 152 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 76 bin 143 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 774 bin 152 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 984 bin 37 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 338 de yeni vaka tespit edilmişti.