İzmir'e mayıs ayında kar sürprizi | Görüntüler kış aylarını aratmadı

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, İzmir 'de kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu.

Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bozdağ ve çevre mahallelerde etkisini gösteren yağışın ardından yollarda buzlanma meydana geldi.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hız verdi.