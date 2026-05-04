İzmir'e mayıs ayında kar sürprizi | Görüntüler kış aylarını aratmadı

Son dakika İzmir haberleri...Mayıs ayında kar yağışının etkili olduğu illerden biri de İzmir oldu. Ödemiş ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bozdağ ve çevresi beyaza büründü.

İHA

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, İzmir'de kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu.

Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bozdağ ve çevre mahallelerde etkisini gösteren yağışın ardından yollarda buzlanma meydana geldi.

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hız verdi.

Ekiplerin, güzergahları trafiğe açık tutmak amacıyla yürüttüğü mesai aralıksız devam ediyor.

