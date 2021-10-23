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Haberler Aydın Arazide oluşan yarıklar korkuttu

Arazide oluşan yarıklar korkuttu

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaklaşık bir kilometre uzunluğunda oluşan yarıklar, vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar, bölgede inceleme çalışmalarına başladı

Arazide oluşan yarıklar korkuttu

23.10.2021

Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi, Karakuyu mevkindeki incir bahçelerinde 1 metre derinliğinde yarıklar oluştu. Yaklaşık 1 kilometre uzanan yarıklar nedeniyle bazı incir ağaçları da zarar gördü.

DEPREMLE İLGİSİ YOK
Vatandaşları ürküten yarıkları Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Hasan Kuru ve ekibi ile jeoloji mühendisi Koray Önalan inceledi. Germencik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.2 şiddetindeki deprem ile yarıkların bir ilgisinin olmadığı belirtildi. SONDAJ KUYULARININ ETKİSİ
Önalan, "Yarıkların nedeni aşırı miktarda yer altı suyunun çekilmesi. Çiftçi ve jeotermal santrallerinin açmış oldukları sondaj kuyuları birlikte yarıklara neden oluyor. Bir an önce çiftçimizin vahşi sulamadan vazgeçmesi, jeotermal santrallerinin de kontrol altına alınması gerekiyor. Yoksa bu yarıklar ilimizin geneline de yayılabilir" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE

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