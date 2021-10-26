Ağaçta asılı bulunan adam cinayet kurbanı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçta asılı halde bulunan 31 yaşındaki Erkan Koldaş'ın ölümünde cinayet bulgularına rastlandı. Vücudunda darp izleri ve kıyafetlerinde yırtık ve çamur bulunan Koldaş'ın dövüldükten sonra asıldığı yönünde elde edilen kuvvetli bulgular üzerine savcı olayla ilgili soruşturma başlatırken Koldaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

VATANDAŞLAR BULDU

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Dün sabah saatlerinde zeytinlik alanda bir erkeğin ağaca asılı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ağaca asılı haldeki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin Erkan Koldaş'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemede Koldaş'ın vücudunda ve kafasında darbeye bağlı kan izleri tespit etti. Kıyafetinde bulunan yırtık ve çamur nedeniyle, olay yerinde boğuşma yaşanmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerinde soruşturmayı genişletti. Savcılık tarafından şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken Koldaş'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Koldaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"OLAY AYDINLATILSIN"

İnşaatlarda dekorasyon işleri yapan evli ve bir çocuk babası Erkan Koldaş'ın amca oğlu Mehmet Koldaş, "Cenaze için hastaneye geldik. Bize amcaoğlum Erkan'ın vücudunda çok sayıda darp izinin olduğu söylendi. Olayın intihar değil cinayet olduğunu düşünüyoruz. Bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE