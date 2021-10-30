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Haberler Aydın Eğitimcinin sır ölümü

Eğitimcinin sır ölümü

Eğitimcinin sır ölümü

30.10.2021

AYDIN'IN Söke ilçesinde çok sayıda özel okulun sahibi olan Hasan Atalay (56), Kuşadası'ndaki yazlığında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Kuşadası'na bağlı Yaylaköy Caferli yolu üzerinde meydana geldi. Söke Garnizon Komutanlığı'ndan emekli astsubay olan ve ilçede uzun yıllar dershane işlettikten sonra birçok özel okul açarak işletmeciliğini yapan Hasan Atalay'ın yazlığından silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri de geniş çaplı inceleme başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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