Yassıada’dan son mektup

MERHUM Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2019'da yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Erdoğan, merhum Menderes'in Yassıada günlerinde "Çine Çayı'nın kenarında, söğüdün altını özlüyorum" dediği memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çine Çayı kenarına müze yapılması için talimat vermişti. Anıt müzede Menderes'in Yassıadadan eşi Berin Menderes'e yazdığı son mektubu da sergilenecek.

26 AYDA TAMAMLANDI

MENDERES'İN büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan müze 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşuyor. 26 ayda tamamlanan müzede cami ve yel değirmeni de bulunuyor. Müzenin giriş kapısının önüne Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı konuldu. Binanın girişinde ziyaretçileri, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm karşılayacak. Adnan Menderes'in çalışma masası, özel eşyaları, Menderes'in köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri, 1960 darbesi dönemine ait gazeteler giriş bölümüne yerleştirildi. Ziyaretçiler burada, Menderes'in milletvekili seçildiği günün radyo bültenini de dinleyebilecek.

DİJİTAL KÜTÜPHANE

BİNANIN bodrum katı ise araştırmacılara ayrıldı. Dijital kütüphane ve Menderes dönemini anlatan eserler sergilenecek. Ayrıca burada mahkeme salonu şeklinde dizayn edilen ve sinevizyon ekipmanlarının olduğu bir salon da yer alıyor. Yapının üst katında Demokrat Parti'nin kuruluşunun anlatıldığı pano ziyaretçileri bekliyor. Panonun hemen yanında ise Menderes'in Başbakan seçildiği döneme ait seçim sandığı yer alıyor.



SON MEKTUBU DA SERGİLENECEK

MÜZEDE ziyaretçilerin ilgisini çekecek en önemli eser ise Menderes'in eşine Yassıada'da yazdığı mektuplar. Adnan Menderes'in eşine ulaşan son mektubu 9 Eylül 1961 tarihini taşıyor. Kuşkusuz asıldığı 17 Eylül'e kadar yazmaya devam etti. Ancak bunlar Berin Hanım'a gönderilmedi. Berin Hanım eşinin son anlarındaki duygularını, bu mektuplar yıllar sonra basına sızdırılıncaya kadar öğrenemedi. Berin Hanım eline ulaşan son mektupta şu satırları okudu: "Hayatım, Dün o kadar bekledim, mektupların gelmedi. Hüznüm bir kat daha arttı. Bugün alırım inşallah. O dayanılmaz hasretini bir derece hafifleten, ayrıca heyecan veren, sevgini getiren, nefes alma imkanı veren mektupların... Uykumda da, uyanıkken de hep onlar beni meşgul etti, en büyük acılara onlar sayesinde katlanabildim. Binlerce teşekkür ve minnet... Görülmemiş bir sevgi ve iştiyakla güzel yüzünü öptüm.





BELGESEL HAZIRLANDI

MÜZENİN üst katında, "Menderes'in gözünden dünya, dünyanın gözünde Menderes" belgeselinin izletildiği bir oda bulunuyor. Müzenin çevresinde ise ziyaretçilerin doğayla baş başa olabilecekleri yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Çine Çayı kenarında ahşaptan yapılan 2 katlı restoran bulunuyor.



TOPLU AÇILIŞLARA KATILACAK

BAŞKAN Erdoğan, Aydın programına Söke ilçesindeki Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını ziyaret ederek başlayacak. Atatürk Kent Meydanı'nda saat 15.00'da kentte yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını yapacak olan Erdoğan, mitingde vatandaşlara seslenecek. Daha sonra İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya gelecek.