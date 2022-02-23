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Haberler Aydın Aydın Aydın Kuşadası'nda liseliler birbirine girdi!

Aydın Aydın Kuşadası'nda liseliler birbirine girdi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda iki öğrenci grubu arasında yaşanan 'yol verme' kavgası kanlı bitti. Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgada bir öğrenci başından yaralanırken olaya karışan ve yaşları 16 ila 17 olduğu öğrenilen M.K., R.T., M.O., ve Y.A., polis tarafından her yerde aranıyor.

İHA

23.02.2022, 08:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022, 08:48

Aydın Aydın Kuşadası’nda liseliler birbirine girdi!

Olay saat 18.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Elmalı sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul saatlerinde iki öğrenci grubu arasında "yol verme" tartışması yaşandı. Okul çıkışı taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Çok sayıda öğrencinin bulunduğu olay yerinde 1 öğrenci başından yaralanırken, kavgaya karışan şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavga da başından yaralanan Y.A. (16) ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karışan ve yaşları 16 ila 17 olduğu öğrenilen M.K., R.T., M.O., ve Y.A., polis tarafından her yerde aranıyor.

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