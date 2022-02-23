Çeşme’de büyük satış kavgası

Çeşme'de son dönemlerin en büyük arsa satışlarından biri için harekete geçildi. Merhum Doktor Binbaşı Halis Temel tarafından kendi ismiyle kurulan vakıf, Ilıca Mahallesi, Punta Mevkii'nde Temel tarafından kurulan ve Vekamp olarak bilinen, doğa harikası bölgedeki 21 arsayı satışa çıkardı. Satış ilanında 21 arsanın rayiç bedelinin 265 milyon 365 bin lira olduğu belirtilirken katılımcılardan 13.2 milyon liralık teminat bedeli istendiği duyuruldu.

ANLAŞMAZLIK YAŞANIYORDU

Bazı kamu vakıf ve kuruluşlarının yönetiminde olan vakfın, ihale kararına Halis Temel'in mirasçıları itiraz etti. Mirasçıların avukatı, "Yurt dışından Türk bir alıcı bulduk. Buraya 30 milyon dolar veriyor. Onunla pazarlık yapılıp satılması hem vakfın hem aile fertlerinin yararına" dedi. Halis Temel, yaklaşık 50 yıl önce bölgenin ağaçlandırılması ve ayrıca sondaj yoluyla sıcak su çıkartılmasını sağlamış ve ardından bir vakıf kurmuştu.

Halis Temel, sağlığında Vekamp olarak bilinen bölgedeki bu arsaların satılması halinde satış gelirinin yüzde 85'inin kurduğu ve bazı kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflarının temsilcilerinin yönetiminde olduğu kendi adını taşıyan vakfa verilmesini istemişti. Buranın satışı konusunda vakıf ve Temel'in mirasçıları arasında uzun yıllardır bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Ancak vakıf buradaki arsaları satabileceklerine dair mahkemelerden karar çıkarttırdı ve satış için ihaleye çıktı. Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nın yayınladığı ihalede ilanında teklif zarflarının 7 Mart saat 12.00'ye kadar İzmir'deki Tekeli Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'na teslim edilmesi istendi. Açık artırmanın ise 7 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.

MİRASÇILAR İTİRAZ ETTİ

Bu satış ihalesine Temel'in mirasçıları itiraz etti ve ihalenin iptali için vakfa ihtarname gönderdi.

Mirasçılardan Özgür Temel, "Bu arsaların tapusu bizim üzerimize. Ancak vakıf da bu arsaların satışını yapabilmek için mahkemeden karar çıkarttı. Biz buna Anayasa Mahkemesi'nde itiraz ettik. Dava orada sürüyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi. Yeni Asır'a konuşan mirasçıların avukatı Ziya Ertürk ise, "Burada mirasçıların mülkiyet hakkı ihlal ediliyor. Tapular tamamen aile üyeleri üzerine kayıtlı. Benim vekalet ettiğim aile ferdi 10 kişi var. Bu ihaleyle ilgili vakfa ihtarname çektim. Bunlar tespit yapmışlar ve arsalar için 265 milyon lira değer tespit etmişler. Oysa buraya 30 milyon dolar vermek isteyen biri var. Bu kişi yurt dışından ancak Türk kökenli. Kendisi avukat ama ticaret yapıyor. Bu kişiyl pazarlık yoluyla satılması daha doğru olur. Bulduğumuz en yüksek fiyatı veren alıcıyla pazarlık yapılarak satılması hem vakfın hem de mirasçıların yararınadır. Bu nedenle ihale sürecinin iptal edilmesini istedik" dedi.

ERHAN GÜLENÇ