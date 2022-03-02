Eski başkan yardımcısı evinde ölü bulundu

AYDIN'DA Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Selçuk, İstanbul'da kaldığı evde ölü bulundu. Ümraniye'de bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Selçuk'a bir süredir ulaşamayan iş arkadaşı Murat Handan, Selçuk'un evine geldi. Selçuk'un evinin önünde otomobilini gören Handan, evin zilini çalsa da kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni ile evin balkonundan içeri polis ve itfaiye ekipleri girdi. Eve giren ekipler Mustafa Selçuk'un yatakta bulunan cansız bedenine ulaştı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALMISTI

MUSTAFA Selçuk, yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandığı "Arasta" soruşturması çerçevesinde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Mustafa Selçuk'un geçtiğimiz günlerde korona virüs belirtileri göstermesi üzerine kendisinin Kovid olduğunu düşündüğü fakat test yaptırmadığı öğrenildi. Selçuk'un bu nedenle bir süredir evde kendini karantinaya aldığı öğrenildi. Mustafa Selçuk'un ailesinin Aydın'da yaşamasına rağmen kendisinin Ümraniye'de tek başına kaldığı öğrenildi

İHSAN KARATAŞ