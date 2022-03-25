Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında müze müdürünün de olduğu 4 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 19 kişinin mahkemedeki ifadeleri sabaha karşı tamamlandı.

Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve polis memuru M.D'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Ü.A, S.G, B.Y, A.D. ve M.Y'nin tutuklanması talebiyle mahkemeye itirazda bulundu.

MÜZE MÜDÜRÜNÜN "SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI" OLDUĞU İDDİASI

Aydın Müze Müdürü A.Y'nin dosya kapsamında "suç örgütü elebaşı olduğu" iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan 8 ay önce başlatılan operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Kuşadası'ndaki arazisinde tarihi kalıntı bulunan bir vatandaşın kendisinden rüşvet istendiği şikayeti doğrultusunda yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan A.Y'nin daha önce görev yaptığı Mersin'in Tarsus ilçesi ile Karaman'da kaçak kazılar organize ettiği belirlendi.

Jandarma ve polisin operasyonlarla ele geçirdiği eserleri orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayda geçirdiği öne sürülen A.Y'nin Karaman'daki bir heykeli Aydın'daki evine getirerek sakladığı öğrenildi.

Eserin satışı yapılmak üzere evden çıkarılarak bir araca konulmasını takip eden polis ekibi, rutin yol kontrolü gibi göstererek yaptığı operasyonla heykeli ele geçirdi.

Heykeli önce Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ne gönderen ekipler, Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılmış bir replikası olduğu ve "tarihi eser niteliği" bulunduğunun belirlenmesinin ardından eseri Aydın Müze Müdürlüğüne gönderdi.

Aydın Müzesinden gelen "tarihi eser değeri yoktur" raporu ve diğer somut delillerin de ele geçirilmesinin ardından Müze Müdürü A.Y. ve diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

A.Y'nin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, heykel için verdikleri kararın arkasında olduğunu söylediği öğrenildi. Firari 1 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Operasyon sonrası Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğünde envanter sayımı yapıldığı öğrenildi.

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OPERASYON

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 ildeki operasyonlarda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 36 zanlı gözaltına alınmıştı.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin eşinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

"Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayıt altına aldıkları ileri sürülmüştü.

Operasyonda ele geçirilen heykelin, Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirtilmişti.