Ameliyatsız kalp deliği kapatıldı

AYDIN Efeler'de doğuştan kalbi delik olan 4 yaşındaki küçük kızın yapılan tetkiklerde kalbinin büyümeye başladığı tespit edildi. Adnan Menderes Üniversitesi'nde Ventriküler Septal Defekt (VSD) teşhisi konulan küçük çocuk, Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik ve ekibi tarafından ilde ilk kez uygulanan VDS işlemi ile kalp deliği kapatılarak ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi. Açık kalp ameliyatı yerine kasıktan iki küçük delikten, yaklaşık 1 saat süren bir işlem yaptıklarını belirten Dr. Çelik, ilk kez uygulanan bu operasyonun kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

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