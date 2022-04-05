Başkandan satılık ilçe

Germencik Belediyesi'nin MHP'li eski Başkanı Ümmet Akın'ı belediyeye ait gayrimenkulleri satması nedeniyle eleştirerek, 2019 yerel seçimleri öncesi meydanlarda 'satmaya değil korumaya geliyoruz" diyerek oy isteyen Fuat Öndeş, başkan olduğu günden bu yana belediyenin mülklerini satmayı sürdürüyor. Göreve geldikten sonra belediyeye ait taşınmazlarla birlikte yüzlerce dönüm arazi satışı gerçekleştiren Öndeş, geçen ay içerisinde de kendisinden önceki Başkan Ümmet Akın'ın belediyeye kazandırdığı 6 aracı satıp yerine yandaş firmadan araç kiralayarak sağladığı rant yüzünden tepki görmüştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tepkilerin odağındaki Öndeş, son olarak 20 adet belediye ait taşınmazını da satışa çıkardı. Germencik Belediyesi'nin yerel gazeteye verdiği ilanda 20 adet taşınmazın 5 milyon 700 bin lira bedelle açık teklif usulüyle satılacağı duyurulurken, arazi satışlarına ilçede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

'Züfürt Ağa' filminin afişini CHP'li Başkan Öndeş'e uyarlayıp "Satılık ilçe Germencik" notuyla sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, "Demek ki onun da örnek aldığı yer var", "Başkan Germencik'i gözden çıkardı", "Satması sıkıntı değil de, kime sattığı sıkıntı. Birilerine peşkeş çekiliyor" ifadelerini kullandılar.

ELDEN ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR:

■ Ortaklar mahallesindeki halk ekmek ve benzin istasyonu. ■ Dağyeni mahallesinde 100'lerce dönüm tarım arazisi. ■ Belediyeye ait 2015 model panelvan, traktör, makam aracı ve kamyonlar.

"YETKİLERİ ELİNDEN ALINSIN"

BAŞKANI Fuat Öndeş'in yaptığı taşınmaz satışları partisi CHP ve İYİ Parti meclis üyelerini de rahatsız etti. Millet İttifakı Meclis Üyelerinin, Başkan Öndeş'in belediye taşınmazlarını har vurup harman savurması üzerine elinden satış yetkisinin alınmasını istedikleri öğrenildi. İYİ Parti Meclis Üyesi Bülent Yeşil, "Ben bir dönüm yer dahi olsa belediye taşınmazlarının satılmasına karşıyım. Ama encümen kararıyla bu yerler satılıyor" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı sıralarından söz konusu satış yetkisinin başkandan alınması için kendilerine teklif geldiğini belirten MHP Germencik İlçe Başkanı Turgay Ulutaş, "Bu ayki meclis toplantısında bu teklif görüşülecek. Satışların önüne geçilmezse belediyenin kendine ait hiçbir yeri kalmayacak" ifadelerini kullandı. AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan ise, "Göreve gelirken 'satmayacağım' demişti. Hani satmayacaktın malları. Ama görüyoruz ki belediyenin tüm malları elden çıkarılıyor. Halkın yararına kullanılması gereken taşınmazların satılmasını doğru bulmuyoruz. Başkana çağrımız arazi satışlarını durdurmasıdır" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE