Kuyucak’ta ilk kazma vuruluyor

AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ten bir müjde daha geldi. Hayata geçirdiği projeleriyle Kuyucak'a başka çehre kazandıran Başkan Ertürk hız kesmiyor. Küçük bir ilçe olmasına rağmen Başkan Ertürk'ün liderliğinde vizyon hizmetlerle, kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kuyucak jeotermal ısıtmayla tanışmaya hazırlanıyor.

PROTOKOLÜ İMZALANDI

Kuyucak Belediyesine ait PAMJES Isıtma Seracılık şirketiyle Çelikler Holding işbirliğinde hazırlanan projede bir adım daha atılıyor. İmzalanan protokolün ardından, bölgede fizibilite ve projelendirme çalışması gerçekleştirildi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün girişimleriyle geçtiğimiz haftalarda İller Bankası'ndan kredi alındı, projenin ödeneği karşılandı. Pamukören ve Yöre'de jeotermal ısıtmaya geçilmesi için önümüzdeki hafta ilk kazma vurularak altyapı çalışmaları başlayacak.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

KUYUCAK Belediyesi Pamukören ve Yöre Mahalleri'nde evlerin jeotermal enerjiyle ısıtılması için altyapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Proje için ilk kazmanın önümüzdeki hafta vurulmasının planlandığı belirtildi.