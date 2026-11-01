Haberler Afyonkarahisar Bina yıkılıyor sandılar kendilerini panikle dışarı attılar! Afyon'da korku dolu anlar Bina yıkılıyor sandılar kendilerini panikle dışarı attılar! Afyon'da korku dolu anlar Afyonkarahisar'da bir apartmanda duyulan çatırdama sesleri paniğe neden oldu. Marulcu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Yakup Apartmanı’nın sakinleri, binanın kolonlarından ses geldiği ve yapının yıkılacakmış gibi hissettirdiği gerekçesiyle ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde, binanın giriş katındaki ekmek fırınının duvarlarında bulunan bazı fayansların düştüğü belirlendi. Tedbir amacıyla 20-25 kişinin yaşadığı apartman geçici olarak tahliye edilirken, binanın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı teknik incelemenin ardından belli olacak. AA









Afyonkarahisar'da Marulcu Mahallesi Hacıfellahi Caddesi'ndeki Yakup Apartmanı'nın bazı sakinleri, binanın kolonlarının çatırdadığı ve evlerinden yıkılacakmış gibi sesler geldiği gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



AFAD ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ilk incelemede birinci kattaki ekmek fırınının duvarında bulunan fayansların bir kısmının düştüğünü belirledi.