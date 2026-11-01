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Bina yıkılıyor sandılar kendilerini panikle dışarı attılar! Afyon'da korku dolu anlar

Afyonkarahisar'da bir apartmanda duyulan çatırdama sesleri paniğe neden oldu. Marulcu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Yakup Apartmanı’nın sakinleri, binanın kolonlarından ses geldiği ve yapının yıkılacakmış gibi hissettirdiği gerekçesiyle ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde, binanın giriş katındaki ekmek fırınının duvarlarında bulunan bazı fayansların düştüğü belirlendi. Tedbir amacıyla 20-25 kişinin yaşadığı apartman geçici olarak tahliye edilirken, binanın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı teknik incelemenin ardından belli olacak.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da Marulcu Mahallesi Hacıfellahi Caddesi'ndeki Yakup Apartmanı'nın bazı sakinleri, binanın kolonlarının çatırdadığı ve evlerinden yıkılacakmış gibi sesler geldiği gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ilk incelemede birinci kattaki ekmek fırınının duvarında bulunan fayansların bir kısmının düştüğünü belirledi.



Apartman sakinleri geçici olarak dışarı çıkarıldı, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerinin binada yapacağı detaylı inceleme sonucunda apartman sakinlerinin yeniden yapıya girip giremeyeceğine karar verileceği bildirildi.



Mahalle muhtarı Nurettin Bakırtepe, gazetecilere, binada bulunan fırındaki 10-15 fayansın düştüğünü söyledi.

Apartman sakinlerinin paniğe kapılıp dışarı çıktığını belirten Bakırtepe, "Binada 20-25 kişi yaşıyor. Gezilen katlarda çatlak gibi bir şey görülmedi." dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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