İzmir’de trafiği rahatlatacak proje! 30 yıllık hayal gerçek oldu





"İZMİR KÖRFEZİ HAYAL ETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA TEMİZ OLACAK"

İzmir Körfezi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacağını açıklayan Başkan Tugay, kentin geleceğini gözeten uzun vadeli planlamalarla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu yıl körfezde koku ve balık ölümü yaşanmadığını, arıtma tesislerinin daha verimli çalıştığını ve derelerde yoğun temizlik yapıldığını ifade eden Tugay, "Derelerden kaynaklanan körfez kirliliğinin önüne geçtik. Kendi imkânlarımızla dip tarama çalışmaları da yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın bilgisi ve onayıyla çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışması başlatılacak. İzmir Körfezi'nin hayal ettiğimizden çok daha temiz, pırıl pırıl ve hepimizin gurur duyacağı bir yere dönüşeceğine inanıyorum. Bunu en kısa zamanda göreceğiz" dedi.





"İZMİR'İN VİTRİNDEKİ İŞLERİNİ DEĞİL, BİRİKMİŞ SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Konuşmasının son bölümünde İzmirlilere seslenen Başkan Tugay, herkese eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını belirten Tugay, "Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'in yalnızca vitrindeki işlerini değil, yıllardır birikmiş ve çözüm bekleyen tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Yurttaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, hükümetimizin ve tüm devlet kurumlarının katkılarıyla ortak çözümler üreteceğiz. Belediye başkanları göreve geldiklerinde parti rozetlerini çıkarır, herkese eşit hizmet eder ve herkesi kucaklar. Belediye başkanına 'Şehr-i Emin' denir; çünkü kentin emanetlerini teslim alır. Ben de bu anlayışla, her vatandaşımızı ve kentin her sorununu bir emanet olarak görüyor, en iyi hizmeti sunmak için çalışıyorum. Çok daha iyi işler yapacağımıza hiçbir şüphem yok. Sizlerden de bu güveni hissetmenizi istiyorum" diye konuştu.