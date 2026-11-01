İzmir’de trafiği rahatlatacak proje! 30 yıllık hayal gerçek oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da ulaşımı rahatlatacak yeni çevre yolunu hizmete açtı. İlçe merkezine alternatif bir güzergah oluşturan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. Özellikle yaz aylarında yoğun trafik yaşanan Sığacık Kavşağı ile birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerin de yükünü hafifletecek yolun açılış törenine Başkan Tugay'ın yanı sıra Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Fuat Gümüş, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, MHP Seferihisar İlçe Başkanı İmdat Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Halit Çelik ve Hakan Uzun ile çok sayıda Seferihisarlı katıldı.
"SEFERİHİSAR İÇİN, İZMİR İÇİN YAPILACAK ÇOK DAHA BÜYÜK İŞLER VAR"
Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yolun Seferihisar ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Fuat Başkan'la yaptığımız ilk incelemede buranın önemini gördük ve ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. 2 bin 700 metre uzunluğundaki bu yol, özellikle ağır tonajlı araçların ilçe merkezindeki trafiğe yükünü azaltacak, hastane ve adliye gibi noktalara ulaşımı kolaylaştıracak. Seferihisar ve İzmir için hayata geçirmeyi planladığımız çok daha büyük projeler var. Bunların da gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz" dedi. Seferihisar'ın İzmir'in ve Türkiye'nin gözde ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Tugay, "Çok güzel bir coğrafyaya ve değerli insanlara sahip. Önemli tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü ilçemiz, turizmde de giderek artan bir öneme sahip" diye konuştu.
"SEFERİHİSAR'DA GELECEĞİN İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK PLANLAMA YAPIYORUZ"
Seferihisar nüfusunun giderek arttığına dikkat çeken Başkan Tugay, ilçenin ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Seferihisar'a artık bir metropol ilçesi gözüyle bakılması gerektiğini vurgulayan Tugay, "Bunun farkındayız. Yalnızca bugün rahatlama sağlayacak işler değil, 20-30 yıl sonra da insanların sorun yaşamamasını sağlayacak planlamalar yapıyoruz. İzmir'in her ilçesi, her mahallesi ve her insanı benim için ayrı ayrı kıymetli. Seferihisar için bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle çok daha güzel işler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANLARIMIZ İZMİR'İN YANINDA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelere değinen Başkan Tugay, İzmir'in ve Seferihisar'ın ihtiyaçlarını aktardığını belirtti. Tugay, "Yakın zamanda bakanlıklarımızı ziyaret ederek değerli bakanlarımızla görüştüm. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldim ve İzmir'in ihtiyaçlarını anlattım. İnanın, hepsi İzmir'in ve Seferihisar'ın yanında olmaya hazır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
SIĞACIK KAVŞAĞI'NA BATTI – ÇIKTI, SEFERİHİSAR'A MİLLET BAHÇESİ
Seferihisar'a yönelik projeler hakkında bilgi veren Başkan Tugay, Sığacık Dörtyol Kavşağı'na iki yıl içinde battı-çıktı yapılacağını, Sığacık'taki Millet Bahçesi alanının ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edileceğini açıkladı. Tugay, "Karayolları Genel Müdürümüzle İzmir'in dört bir yanında trafik sorunlarına uzun vadeli çözümler getirecek yol projelerini görüştük. Bu projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Seferihisar-Sığacık Dörtyol Kavşağı'na da önümüzdeki iki yıl içinde battı-çıktı yaparak hizmete sunacağız. Sığacık'taki Millet Bahçesi alanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la görüştüm ve onayını aldım. Alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Seferihisar Belediyemizle birlikte gerekli düzenlemeleri önümüzdeki üç-dört ay içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
"İZMİR KÖRFEZİ HAYAL ETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA TEMİZ OLACAK"
İzmir Körfezi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacağını açıklayan Başkan Tugay, kentin geleceğini gözeten uzun vadeli planlamalarla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu yıl körfezde koku ve balık ölümü yaşanmadığını, arıtma tesislerinin daha verimli çalıştığını ve derelerde yoğun temizlik yapıldığını ifade eden Tugay, "Derelerden kaynaklanan körfez kirliliğinin önüne geçtik. Kendi imkânlarımızla dip tarama çalışmaları da yaptık. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın bilgisi ve onayıyla çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışması başlatılacak. İzmir Körfezi'nin hayal ettiğimizden çok daha temiz, pırıl pırıl ve hepimizin gurur duyacağı bir yere dönüşeceğine inanıyorum. Bunu en kısa zamanda göreceğiz" dedi.
"İZMİR'İN VİTRİNDEKİ İŞLERİNİ DEĞİL, BİRİKMİŞ SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"
Konuşmasının son bölümünde İzmirlilere seslenen Başkan Tugay, herkese eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını belirten Tugay, "Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'in yalnızca vitrindeki işlerini değil, yıllardır birikmiş ve çözüm bekleyen tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Yurttaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, hükümetimizin ve tüm devlet kurumlarının katkılarıyla ortak çözümler üreteceğiz. Belediye başkanları göreve geldiklerinde parti rozetlerini çıkarır, herkese eşit hizmet eder ve herkesi kucaklar. Belediye başkanına 'Şehr-i Emin' denir; çünkü kentin emanetlerini teslim alır. Ben de bu anlayışla, her vatandaşımızı ve kentin her sorununu bir emanet olarak görüyor, en iyi hizmeti sunmak için çalışıyorum. Çok daha iyi işler yapacağımıza hiçbir şüphem yok. Sizlerden de bu güveni hissetmenizi istiyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE GEMİSİNİN MÜRETTEBATINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Başkan Tugay, kentte kendini yalnız ve kimsesiz hisseden herkesin yanında olduklarını belirterek, "Bu şehirde sıkıntısı olan, kendini yalnız hisseden herkes bilsin ki biz varız. Onlar için çalışmaya, yüreğimizle hizmet etmeye hazırız. Ülkemize sevgimiz, vatanımıza bağlılığımız ve milletimizin bir ferdi olmaktan duyduğumuz gururla hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyadaki gelişmeler nedeniyle fırtınalı denizlerde yol alan bir gemi gibi. Ancak çok iyi bir kaptanı var. Ben de bu geminin mürettebatından biri ve bu güzel ülkeye hizmet eden bir kişi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Belediye başkanları, millî ve manevi değerlere bağlılıkla hizmet etmelidir. Ben de bu anlayışla huzurlarınızdayım" diyerek sözlerini tamamladı.
BAŞKAN GÜMÜŞ: ÇEVRE YOLU, SEFERİHİSAR'IN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, çevre yolunun ilçenin yıllardır beklediği önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin transit geçişleri ve ağır tonajlı araçları ilçe merkezi dışına yönlendirerek trafik yükünü azaltacağını ifade eden Gümüş, "Bu sayede esnafımız ve vatandaşlarımız rahatlayacak, hemşehrilerimiz daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Seferihisar'a hizmet söz konusu olduğunda ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik, ortak aklın önemli bir göstergesi" dedi.
"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN DESTEĞİNİ YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Gümüş, "Başkanımız Cemil Tugay'ın göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Seferihisar'ın ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyet bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyemizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Projenin tamamlanmasındaki katkıları ve Seferihisar'a verdiği değer için kendisine, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İLÇE MERKEZİNE ULAŞIM 5 DAKİKAYA İNİYOR
Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde oluşturulan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yeni çevre yolu, ilçe merkezine alternatif bir giriş imkânı sunuyor. Atatürk Caddesi, Nejat Hepkon Caddesi, 52/4 Sokak ve Sığacık Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen yol, hastane, adliye, kamu kurumları, okullar ve konutlara ulaşım süresini 5 dakikaya düşürüyor. İzmir Caddesi üzerindeki sanayi sitesi kavşağından 93. Sokak yönüne uzanan güzergâh, Mektep Caddesi üzerinden ilçe merkezine bağlanıyor.
40 BİN TON DOLGU MALZEMESİ KULLANILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolda, 10 metre genişliğinde asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 500 ton asfalt kullanılarak toplam 27 bin metrekarelik yol alanı oluşturuldu. Yolun altyapı ve zemin düzenleme çalışmalarında 40 bin ton dolgu malzemesi kullanılırken güzergah boyunca 5 bin 200 metrekare taş duvar yapıldı.